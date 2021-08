Non solo DAD: FAD boom di formazione a distanza anche per gli adulti

Oggi le tecnologie ci consentono di approcciare diversi servizi in modo innovativo, e la prova l’abbiamo avuta durante il periodo più complicato della pandemia. La DAD è infatti diventata essenziale, proponendosi come una soluzione eccellente, da sfruttare al di là delle complicazioni registrate lo scorso anno e durante questo 2021. In sintesi, grazie alla tecnologia attualmente possiamo contare su diverse modalità digitali attraverso le quali poter frequentare l’università e altri corsi formativi.

I dati e la situazione relativa all’università telematica (e non solo)

Attualmente l’università telematica è andata incontro ad un vero e proprio trionfo, ma questo successo in realtà è stato condiviso da tutti gli enti (pubblici e privati) che erogano corsi di formazione a distanza. Durante la pandemia le università online hanno registrato un incremento degli iscritti pari al +50%, non solo perché costretti, ma anche per via di tutti i vantaggi di questa modalità così particolare. Si ha infatti una maggiore libertà di manovra, dovuta all’elasticità del sistema, e si evita ad esempio di spendere quei soldi necessari per un’esperienza da fuori sede.

Non solo ragazzi, perché anche gli adulti hanno dimostrato di apprezzare molto i corsi online, ovvero una preziosa occasione per formarsi o per imparare nuovi mestieri legati al digitale e non solo, per riqualificarsi. Anche in questo caso parlano i dati: stando alle ultime ricerche, infatti, il 12% degli italiani – durante il periodo della pandemia – si è iscritto ad un corso formativo digitale, ancora una volta con un incremento del 50% circa.

Quali sono i corsi più richiesti nel 2021

Da un lato abbiamo appurato che agli italiani piacciono i corsi online, siano essi erogati dalle università telematiche o da altri istituti o scuole. Allo stesso tempo, però, ci sono alcuni corsi in particolare che hanno avuto un successo maggiore, specialmente se si parla di quelli che offrono una formazione mirata ad entrare nel mondo del lavoro. Tra le nuove professioni emergono quelle della cybersecurity e dello sviluppo di applicativi web, e alcuni dei corsi più gettonati logicamente seguono queste due tendenze. Oggi esistono infatti dei percorsi formativi ad hoc, come il corso per web developer creato da Epicode, ad esempio, che offrono uno studio mirato dei concetti e delle tecniche fondamentali per apprendere conoscenze teoriche e pratiche.

Ma non solo corsi, perché ad oggi esistono anche delle competenze particolarmente richieste, dunque necessarie per una carriera di successo nel mondo del lavoro. Si fa ad esempio riferimento alla capacità di apprendere rapidamente nuovi concetti, insieme alla rappresentazione visuale di dati tramite grafici e altro. Naturalmente la programmazione – dunque la conoscenza dei codici – rappresenta in moltissimi lavori moderni un plus notevole, insieme alle skill digitali nel loro complesso. Lo stesso discorso vale per le competenze linguistiche, che non passano mai di moda, nemmeno in una società votata al digitale.