Nel fine settimana si corre il Rally Vigneti Monferrini: le strade chiuse nell’Astigiano

In occasione della gara automobilistica sportiva denominata “4° Rally Vigneti Monferrini” organizzata dalla VM MOTORTEAM S.s.d.r.l. di Valenza (AL) e autorizzata dalla Provincia di Asti, la Prefettura – UTG di Asti ha disposto per sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 la chiusura al traffico delle strade interessate di una prova di vetture da gara denominata “Shakedown” e per le 3 Prove Speciali di seguito elencate:

SHAKEDOWN (km 1,8) in programma sabato 7 agosto 2021: Comune interessato Canelli – su Sp. 41 partenza da Via Comm. L. Bocchino in direzione Sant’Antonio per circa km. 1,8;

L’orario di chiusura al traffico richiesto è dalle h. 14.00 alle h. 19.30.

– P.S. 1/4/7 “Canelli” (km 7,3): in programma domenica 8 agosto 2021: Comune interessato Canelli – partenza da Reg. Serramasio, Sp. 41 direzione Sant’Antonio, Sp. 41 direzione Reg. Castellazzi, Via Alba dove è previsto l’arrivo della prova speciale;

L’orario di chiusura al traffico richiesto è:

1° passaggio dalle h. 7.00 fino al transito dell’ultima vettura;

2° passaggio dalle h. 11.00 fino al transito dell’ultima vettura;

3° passaggio dalle h. 14.30 fino al transito dell’ultima vettura.

– P.S- 2/5/8 “Asti Secco Arione” (km 7.5): in programma domenica 8 agosto 2021: Comuni interessati Canelli e Loazzolo – partenza da Reg. Caffi sulla Sp. 120 per circa km 2 fino al bivio con la Sp. 42 in Reg. Pian Canelli, si prosegue in direzione di Canelli sulla Sp. 42 per circa km 5 fino ad arrivare all’inizio dell’abitato in Reg Rocchea dove è previsto l’arrivo della prova.

L’orario di chiusura al traffico richiesto è:

1° passaggio dalle h. 8.00 fino al transito dell’ultima vettura;

2° passaggio dalle h. 11.30 fino al transito dell’ultima vettura;

3° passaggio dalle h. 15.30 fino al transito dell’ultima vettura.

– P.S- 3/6 “San Marzano Oliveto” (km 5.9): in programma per domenica 8 agosto 2021: Comuni interessati Canelli e San Marzano Oliveto – partenza da Canelli, Strada Castellero, si prosegue su Sp. 50 Via Monte Oliveto fino a raggiungere il Comune di San Marzano Oliveto, si continua sulla Sp. 50 in direzione Moasca per proseguire fino all’arrivo della prova speciale posizionato a circa m. 500 dopo Cascina Amerio.

L’orario di chiusura al traffico richiesto è:

1° passaggio dalle h. 8.30 fino al transito dell’ultima vettura;

2° passaggio dalle h. 12.00 fino al transito dell’ultima vettura.

La strada sarà aperta al traffico dopo il transito dell’ultimo concorrente tra il primo ed il secondo passaggio.

Si evidenzia che la predetta manifestazione è stata organizzata ed autorizzata dagli Enti preposti ai sensi dell’art. 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che stabilisce che sono consentiti gli eventi e le competizioni a livello agonistico riconosciuti, con provvedimento del C.O.N.I., di preminente interesse nazionale gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali senza presenza di pubblico.