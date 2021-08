Nei punti vendita Rava e Fava zero rifiuti con i detersivi alla spina

Per E-State in Rava & Fava sabato 21 agosto nei due punti vendita di Asti seconda giornata dedicata al Progetto Plastic Free-Zero Rifiuti con la proposta dei detersivi ecologici alla spina certificati ICEA e detergenza pulita AIAB.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino spazio all’Ecoriciclo con i detersivi a proprio marchio: per tutta la giornata omaggio del flacone vuoto per il primo riempimento; per chi ha già il flacone sconto del 10% sulle ricariche.

L’Ecoriciclo detersivi permette di riutilizzare più volte gli appositi flaconi da un litro di alcuni prodotti che fanno parte della linea di detersivi ecologici Ecor Casa: detersivo piatti e stoviglie con aloe vera e olii essenziali di arancio e limone, detersivo capi delicati per bucato a mano e lavatrice al profumo di Marsiglia, ammorbidente con olio essenziale di lavanda, detersivo per pavimenti con olio essenziale di pino.

Ecco come funziona. E’ possibile trovare flaconi da 1litro dei prodotti dotati del marchio Ecoriciclo: al primo acquisto del flacone pieno di detersivo il negoziante applica sul flacone un’etichetta con un nuovo codice a barre che farà sì che quando si tornerà in negozio per riempire nuovamente dall’apposito distributore lo stesso flacone il prezzo applicato sia ridotto del 20%.

In sostanza oltre a fare un gesto utile per l’ambiente riducendo il consumo di plastica (e quindi di energia ed inquinamento per produrla, trasportarla e smaltirla) viene premiata la ricarica: ogni riutilizzo del flacone si ha un risparmio del 20% sul prezzo finale del prodotto.

PLASTIC FREE – DETERGENTI SFUSI PIAZZA TORINO 21-08-2021

Alla Bottega di via Cavour 83 si andrà a conoscere un’altra linea di detergenti sfusi, quelli a marchio Biolù dell’azienda toscana Nivel.

Tutte le formulazioni sono biologiche certificate ICEA e detergenza pulita AIAB e con un’alta percentuale di estratti botanici da agricoltura biologica. Tre i prodotti disponibili alla spina: piatti e stoviglie a mano, bucato a mano ed in lavatrice e pavimenti.

Anche in questo punto vendita, per la giornata di sabato prossimo, il flacone vuoto sarà in omaggio; per chi ha già il flacone uno sconto del 10% sulla ricarica.

PLASTIC FREE SFUSI DETERSIVI BOTTEGA 21-08-2021