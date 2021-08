Musica e teatro per il “Settembre a Calamandrana Alta”

Il Comune di Calamandrana, in collaborazione con la Pro Loco e il Centro di Aggregazione Giovanile “I Talenti”, organizza cinque serate culturali a Calamandrana Alta. Anche se c’è ancora tempo, iniziate a segnare le date e fermare il proprio posto perché sono tutti eventi in cui è obbligatoria la prenotazione.

Primo appuntamento fissato per mercoledì 1 settembre quando in Valle Belbo arriverà la compagnia teatrale “Teatro Caverna” con lo spettacolo gratuito “Il tenace soldatino di stagno”. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria al 3486641253.

Il giorno successivo, giovedì 2, sarà la volta di “Attraverso festival” che porterà in scena Andrea Pennacchi in “Pojana e i suoi fratelli” seguito da Michela Murgia in “Dove sono le donne?” che concluderà la kermesse domenica 5 settembre. Per questi due spettacoli il costo del biglietto è di 20 euro e la prenotazione è obbligatoria rivolgendosi al Comune di Calamandrana o al numero telefonico 3486641253.

Nel mezzo, venerdì 3 settembre, protagonista sarà la musica dei “Magasin du cafè” con il tributo ad Astor Piazzolla mentre sabato 4 torna il “Tuco Festival” con una serata dal titolo “Oltre la paura”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 3486641253.

E’ necessario esibire il Green Pass per tutte le serate in programma.