Motorini e schiamazzi fino a tarda notte, i residenti del quartiere Torretta chiedono più controlli

Scorribande di motorini fino a tarda notte, schiamazzi che disturbano le notti dei residenti del quartiere. Sono diverse le segnalazioni che ci giungono dagli abitanti del quartiere Torretta, corso XXV Aprile e vie limitrofe: “nonostante le reiterate segnalazioni – fanno sapere i cittadini – queste persone continuano tranquillamente le scorribande con moto e scooter spesso truccati arrecando disturbo ai residenti che vogliono riposare e creando nuvole di smog nel quartiere. Sono mesi che la situazione va avanti così, chiediamo a chi di dovere di intervenire”.

A stretto giro arriva la replica dell’assessore alla sicurezza Marco Bona: “Grazie alla segnalazioni che ci sono giunte intensificheremo i controlli – afferma – posso dire che la polizia municipale sta organizzando in questi giorni diversi posti di controllo proprio sull’asse del corso oggetto della segnalazione. Per quanto riguarda le ore notturne, abbiamo solo una pattuglia di turno che deve coprire l’intera area urbana, ma collaboriamo con le altre forze dell’ordine e soprattutto con la Questura che comunque è in zona”.