Moncalvo, il Festival Cacciano compie vent’anni: il programma degli eventi

Il Festival Cacciano compie ven’tanni. Una ricorrenza importante che testimonia un’autorevolezza ormai consolidata della rassegna moncalvese all’interno degli eventi estivi del Monferrato.

Il ventennale del Festival dedicato agli artisti Guglielmo e Orsola Caccia, coincide anche con l’avvio di nuove collaborazioni sia artistiche sia legate all’offerta di contorno nell’ambito degli eventi. Ci si riferisce in particolar modo alla presenza in cartellone del gruppo Quadrirotti, composto da giovani musicisti moncalvesi, che si esibiranno per la prima volta in una piazza pubblica. In questo senso è anche significativa la nuova partnership tra Comune e Sette Colli SCA, la cantina sociale di Moncalvo, che offrirà un aperitivo sotto le stelle al pubblico proprio dopo il concerto dei Quadrirotti in piazza Garibaldi.

La sicurezza del pubblico e degli artisti sarà garantita dalla presenza delle forze dell’ordine e della Protezione Civile, forze che si occuperanno di presidiare il perimetro degli eventi, di compiere le operazioni anti-covid previste dagli ultimi provvedimenti governativi e di applicare le ulteriori norme anti contagio disposte dal Comune con apposita ordinanza. Sarà obbligatorio il green pass salvo i casi previsti dal Decreto legislativo n. 105 dello scorso 23 luglio.

Anche quest’anno le piazze e i luoghi più suggestivi della città saranno percorsi da buona musica. Di seguito il programma:

07 agosto: ore 21.30 presso Piazza Antico Castello. Soul Nassau band eseguirà pezzi soul, funk e R&B. Segue brindisi gratuito offerto dalla Bottega del vino di Moncalvo.

14 agosto: ore 20.30 visita guidata alle opere di Guglielmo e Orsola Caccia presso la Chiesa di San Francesco. Ore 21.00 concerto d’organo del Maestro Massimo Gabba nello stesso luogo.

21 agosto: ore 21.30 presso Piazza Garibaldi. I Quadrirotti e Gianloo suoneranno due ore live alcuni loro singoli, evergreen della musica pop e pezzi della tradizione musicale italiana. Segue brindisi gratuito offerto dalla Sette Colli SCA.

28 agosto: ore 21.30 presso Piazza Garibaldi. Vinovo Big Band si esibirà con musica R&B, jazz e soul.

Le serate sono ad ingresso libero. Info: Comune di Moncalvo 0141917505

“Il comparto della cultura e degli spettacoli è ancora in sofferenza, ma Moncalvo rilancia la sua offerta – commenta il sindaco Christian Orecchia – Anche questo agosto aleramico, per il ventesimo anno, sarà contraddistinto da eventi musicali di livello in cui troveranno spazio anche i giovani moncalvesi”.

“Sono particolarmente felice del coinvolgimento dei giovani Quadrirotti e Gianloo, artisti moncalvesi portatori di una vocazione che come Comune dobbiamo sostenere e stimolare – aggiunge l’assessore alla Cultura Andrea Giroldo – Quest’anno abbiamo deciso di farlo dandogli l’opportunità di mettersi in gioco nella piazza più bella della città. Anche questa sarà una rassegna blindata e gestita con attenzione per garantire sia la sicurezza sia il divertimento delle persone, ringrazio sin d’ora sia le forze dell’ordine sia la Protezione Civile per il loro impegno in questo ambito”.

“Un festival che da vent’anni abbina musica, spettacolo e arte nelle location più suggestive di Moncalvo e che porta il nome dei due più grandi artisti della storia della nostra città. Spero che il Festival sia un segnale di ripartenza per la cittadina aleramica e regali un po’ di leggerezza alla popolazione” conclude il presidente Commissione Montanari, Andrea Monti.

Le serate sono ad ingresso libero. Info: Comune di Moncalvo 0141917505