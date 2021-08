Modifiche viabilità ad Alba

La prossima settimana ci saranno alcune modifiche della viabilità ad Alba per lavori sul manto stradale.

Per lavori di scavo, martedì 31 agosto dalle 8 alle 18 è chiusa al transito veicolare via Fabio Filzi, dal n. civico 2 al n. civico 6; doppio senso di circolazione solo per residenti e attività insediate.

Per fresatura ed asfaltatura strada, lunedì 30 e martedì 31 agosto dalle 7.30 alle 19, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in via Pietro Ferrero ad Alba, nel tratto compreso tra corso Piave e corso Europa.

Per lavori di scavo, lunedì 30 agosto dalle 8 alle 18, ad Alba sarà chiusa al transito veicolare via Don Luigi Sturzo, nel tratto di fronte al civico 5.