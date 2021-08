Metagenics richiama integratore alimentare Curcudyn 60 capsule: coinvolte farmacie e COOP

COOP ha segnalato sul proprio sito il richiamo precauzionale di due lotti di un integratore alimentare per la “presenza di ossido di etilene.

Il prodotto in questione è: Curcudyn 60 gellule lotti 2104479 e 2103654 a marchio Metagenics, azienda produttore di micronutrizione di livello scientifico, è un gruppo attivo a livello globale, con sedi negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Francia e Canada e con distributori in decine di paesi. La sede dell’azienda Metagenics Italia S.r.l. è in via Melchiorre Gioia 8 a Milano.

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che avessero acquistato i prodotti sopra indicati a non utilizzarli e a restituirli alle farmacie per il rimborso. Il produttore segnala che non sussiste alcun rischio per la salute pubblica e non c’è motivo di preoccuparsi se si ha assunto o si sta assumendo Curcudyn gellule.