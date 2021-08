Messaggi Politici Elettorali per l’Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali del 3 e 4 ottobre 2021

In occasione delle consultazioni per le elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, ai sensi della legge 28 del 22/02/2000 e della delibera n. 265/21/CONS dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, l’Associazione Culturale l’Astigiano 3.0 per la testata on line www.atnews.it, ha predisposto e depositato presso la propria sede le modalità per la vendita di spazi e la veicolazione di inserti per messaggi elettorali.

Si ricorda che:

-sono ammesse soltanto le forme di messaggio previste dall’editore come previsto dal Codice di Autoregolamentazione disponibile presso la Redazione.

-tutte le inserzioni devono precisare il soggetto committente e recare la scritta “messaggio elettorale”.

-sarà garantito l’accesso a tutti i partiti o movimenti politici in condizioni di assoluta parità.

-il pagamento delle inserzioni dovrà essere a rimessa diretta al momento della sottoscrizione del contratto.

Per prendere visione delle tariffe e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare l’Associazione L’Astigiano 3.0 ai seguenti recapiti: telefono 328/8521505 mail commerciale@atnews.it

La prenotazione degli spazi deve indicare la data di pubblicazione e del nome del richiedente e deve pervenire all’indirizzo commerciale@atnews.it corredata dal banner da pubblicare entro tre giorni dalla pubblicazione.

Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari.

L’Associazione L’Astigiano 3.0 si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative dinanzi citate, potrà rifiutarne la pubblicazione.