Lezioni, teatro e nuove Lim: l’esperienza della scuola d’estate a Calliano

È terminata l’esperienza della scuola d’estate: sei settimane con tre moduli didattici ricchi di attività pratiche e storie da raccontare.

Il promo modulo, intitolato “Attiva…Mente”, era dedicato alla matematica e alle scienze.Le maestre Michela e Christina hanno siegato l’origine dell’Universo e del Sistema Solare. E’ stato inoltre affrontato il tema del rispetto della natura, degli animali, il tema delle migrazioni dando libero sfogo a creatività e manualità.

Con il secondo modulo “Espressione e creatività” e le maestre Laura e Romina, i bambini sono stati accompagnati in un percorso ideato per favorire la capacità di esprimersi a 360°, attraverso le emozioni, i gesti, le parole. Con i più piccoli si è affrontato il diritto di esprimere le proprie emozioni e con i più grandi un percorso di scrittura creativa.

Il terzo modulo di inglese “Let’s play with English” ha visto coinvolte le maestre Adriana e Michela. Le ultime due settimane sono state impegnate in prove teatrali che hanno avuto come epilogo la rappresentazione dell’ultimo giorno, il 30 luglio, nel cortile della scuola, con presenti genitori, nonni e amici dei bambini. I bambini sono stati occupati ad imparare dialoghi in lingua inglese, narrazioni per i presentatori e a preparare la scenografia. I più piccoli si sono immedesimati nella storia “A trip to the Safari Park” con tutti gli animali del parco rappresentati e le classi 3^,4^ e 5^ con la storia “Rapunzel”. Al termine delle esibizioni le maestre Michela, Christina, Laura, Romina ed Adriana hanno consegnato ai bambini i diplomi di partecipazione ed un omaggio in ricordo della scuola d’estate che è stata “un’esperienza unica e incredibile”.

“Ringraziamo il dirigente scolastico Ferruccio Accornero per averci accordato ben tre moduli e tutto il personale di segreteria per il lavoro svolto che ci ha permesso, in poco tempo, di evadere tutte le procedure di tipo burocratico – dichiara l’insefnante Adriana Cisi anche a nome delle colleghe –E’ stato un reale successo per i bambini per il loro entusiasmo nel partecipare a tutte le attività che abbiamo proposto e per le famiglie che hanno dimostrato di apprezzare il nostro impegno. Ringrazio anche il sindaco di Calliano Paolo Belluardo per aver consegnato cinque LIM: una per ogni classe, rendendo la nostra scuola un centro d’eccellenza per le opportunità formative che continuamente offre alla propria utenza”.

Di seguito l’edizione del giornalino scolastico “La biro rossa” nell’edizione estiva –>LA BIRO ROSSA scuola d’estate