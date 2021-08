Le “Giornate delle Figurine” fanno beneficenza: consegnata l’offerta alla Croce Rossa di Asti

Oggi pomeriggio, mercoledì 11 agosto, presso la sede della Croce Rossa di Asti, si è tenuta la cerimonia di consegna di parte del ricavato dell’iniziativa “Le Giornate delle Figurine” che si è tenuta a fine maggio presso il cortile del Michelerio.

Andrea Morando, ideatore e anima delle “Giornate delle Figurine” insieme all’assessore del comune di Asti, Loretta Bologna, hanno consegnato a la cifra di 1.200,00 al presidente della Croce Rossa di Asti, Stefano Robino.

“La Giornate delle Figurine da sempre fa beneficenza, quest’anno d’accordo con Andrea abbiamo deciso di destinare il contributo alla Croce Rossa come riconoscimento per il grande impegno durante la pandemia” ha esordito l’assessore Loretta Bologna.

“Ringrazio Andrea e l’assessore per questo pensiero, ringrazio il comune che è da sempre vicino alla Croce Rossa. Questa cifra verrà utilizzata per acquistare un mezzo con sollevatore” ha dichiarato il presidente Cri Asti, Stefano Robino.

“Stiamo già lavorando all’edizione 2022, dobbiamo valutare bene il periodo in cui farla, nel frattempo a gennaio conto di far partire il tour per la provincia di Asti, e non solo, della Giornate delle Figurine già prevista nel 2020 ma poi bloccata dal covid. Un grazie particolare al tipografo, La Tipografia Furlan di Ferrere, nostro storico collaboratore, che mi ha fatto l’assegno nonostante il periodo di ferie” ha concluso Andrea Morando che ha donato una bottiglia personalizzata Le Giornate delle Figurine a Loretta Bologna e a Stefano Robino.