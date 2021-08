Le criptovalute stanno, sempre più, conquistando l’economia reale

Oggi come oggi, anche se non si è un economista oppure si è un esperto di investimenti, è indubbio che criptovalute come, ad esempio, Bitcoin, siano note anche al grande pubblico. È, poi, lampante che, anche grazie ai diversi social network, la conoscenza riguardanti le criptovalute sia divenuta un qualcosa di pubblico dominio.

Tuttavia, ai più, l’aspetto meno noto è propriamente quello inerente che Bitcoin e le altre criptovalute stiano, di fatto, andando a conquistare la cosiddetta economia reale. In parole ancora più chiare, chi non è addetto ai lavori, poco sa che Bitcoin e le altre Bitcoin, sempre più, vengono ad essere utilizzate per scambiare prodotti e servizi, tanto tra soggetti privati quanto pubblici.

Dunque, sono parte di quella che viene ad essere chiamata economia reale, proprio perché sia per merci, immobili, terreni e per ogni altro aspetto che verte, in senso lato, la produzione, Bitcoin e criptovalute trovano un largo uso. Motivo per cui, il forte sviluppo di queste valute virtuali, in tempi non molto lontani, potrebbero andare a sviluppare l’interesse di centinaia di milioni di utenti, con conseguenze la cui portata sta appena iniziando a essere misurata.

Difatti, sempre più esperti e non solo, si vanno ad interrogare su dove potranno andare i flussi finanziari provenienti da queste transazioni.

La dematerializzazione del denaro, di certo, non ha aspettato la nascita e lo sviluppo dei Bitcoin e delle altre criptovalute. Non per nulla, già da diverso tempo, i nostri stipendi e risparmi non vengono ad essere più conteggiati in monete d’oro oppure in banconote ma, piuttosto, in righe scritte nei nostri conti bancari. Lo stesso vale per le transazioni finanziarie a New York, Londra, Francoforte e via dicendo.

In pratica, questi importi che possono essere piccoli e grandi, sono, nella sostanza, espressi in valute a corso legale. Tuttavia, è innegabile che, oggigiorno, stiamo assistendo allo sviluppo di valute di nuovo tipo, le quali, senza dubbio, stanno irrompendo nell’economia reale. Bitcoin e criptovalute, non solo per consuetudine, vengono ad essere denominate come valute virtuali. Un termine, quindi, che non è propriamente casuale.

Difatti, proprio nel doppio senso della parola, Bitcoin e criptovalute sono usati quasi esclusivamente su internet e, inoltre, non hanno alcuna controparte metallica o cartacea e, per di più, non sono sostenute da una banca centrale responsabile della loro emissione e circolazione.

Bitcoin e criptovalute, in estrema sintesi, non hanno un valore reale, ma, esclusivamente, un valore d'uso, ossia il valore che le persone che li usano sono disposti a riconoscere.

Bitcoin e le criptovalute, come variante alle banconote monopolistiche, hanno, dunque, fatto la loro deflagrante apparizione proprio all’interno della stessa economia reale. Un esempio che può aiutare a comprendere maggiormente la portata, è lo scenario che si è andato a sviluppare all’interno degli universi virtuali dei giochi online. Infatti, in questo giocoso universo, Bitcoin e criptovalute, hanno avuto un rapido sviluppo e un profondo radicamento tra gli appassionati dei giochi online.

In pratica, gran parte dei multiplayer, partecipa a giochi online ove è stato sviluppato una propria valuta, che consente di acquisire gli accessori essenziali per la sopravvivenza online. E la passione dei giocatori è tale che, questi, sono pronti a scambiare questi soldi virtuali con dollari o euro reali.

Si tratta di un progetto di convertibilità che sta emergendo in grande stile. Non è, perciò, un caso, se siti specializzati, hanno, persino, aperto scambi reali, in cui si vende e si acquistano i crediti di diversi giochi e in cui ogni valuta virtuale, andando a concludere, viene ad essere quotata quotidianamente.