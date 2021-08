L’artista astigiano Botaz tra premi sul lago di Como e Sanremo Giovani 2022

Sembra essere l’anno della consacrazione nel mondo musicale per Daniele Profeta in arte Botaz che, dopo aver firmato qualche mese fa il suo primo accordo editoriale e discografico, ha ricevuto il 14 agosto alla fine del suo live tenutosi ad Abbadia Lariana sul prestigioso palco del “Lido La Favola” il premio quale “miglior artista emergente QME 2020”. A consegnargli il prestigioso riconoscimento Enzino Fargetta, noto regista e producer di Radio Deejay.

Ora, dopo qualche giorno di meritato riposo reduce dalle prime fatiche estive, l’astigiano andrà in studio a Brescia dove perfezionerà il brano con cui parteciperà a Sanremo Giovani 2022.

Un’estate davvero molto calda per questo talentuoso artista che il 4 settembre 2021 salirà, in qualità di ospite, sul palco della finale del contest nazionale 3 Days of Music.

Davvero tanta soddisfazione nell’entourage dell’artista che a piccoli passi si sta ritagliano lo spazio che merita nel panorama musicale italiano.