L’aggiornamento dell’Asl di Asti sui ricoveri al Cardinal Massaia, sui contagi e sulla campagna vaccinazioni

Procede con ottimi risultati la Campagna di vaccinazione anti Covid dell’Asl AT, anche grazie all’attivazione della modalità ad “accesso diretto” che, tra il 27 luglio ed il 24 agosto, ha già permesso a 2.143 utenti di ricevere la prima dose di vaccino.

Di questi, 1.319 sono ragazzi di Asti e provincia ricompresi nella fascia tra 12 e 19 anni di età che, complessivamente, salgono così a 6.972 vaccinati (2.902 con ciclo completo delle due dosi e 4.070 alla prima inoculazione).

L’accesso diretto alle vaccinazioni aperto a tutte le fasce d’età della popolazione, intanto, viene esteso a mercoledì 15 settembre (era inizialmente previsto sino a martedì 31 agosto): ospedale Cardinal Massaia, dal lunedì al venerdì ore 14.00-17.00, il sabato e la domenica ore 10.00-15.00.

Parallelamente, prosegue capillarmente l’attività di vigilanza sui contagi in capo al Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp): sono 151 i cittadini attualmente sorvegliati e, di questi, 97 positivi in isolamento e 54 contatti in quarantena.

Per quanto concerne l’andamento dei contagi, il mese di luglio si è chiuso con 74 nuovi positivi, mentre nei primi 25 giorni di agosto si sono registrati 140 nuovi casi.

Ad oggi, sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardinal Massaia 6 pazienti positivi al Covid-19, nessuno in Rianimazione.