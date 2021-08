La promozione passa dai social, l’Enoteca regionale di Canelli e dell’Astesana lancia il progetto “La Cantina della settimana”

L’Enoteca regionale di Canelli e dell’Astesana lancia il progetto “La Cantina della settimana”. “Vogliamo dare voce e volto ai nostri associati e promuoverne i vini. Così intendiamo fare promozione attiva del territorio e delle sue eccellenze” spiega il presidente dell’Enote­ca, Giovanni Scagliola anche sindaco di San Marzano Oliveto il Comune che insieme a quelli di Calamandrana, Canelli, Cassinasco e Moasca, supporta l’ente.

Il format dell’iniziativa prevede la pubblicazione di post sulle pagine Facebook e Instagram dell’Enoteca con brevi video nei quali i produttori associati all’Enoteca, raccontano in prima persona la propria azienda.

“Il taglio è quello social, agile e immediato, per rispettare l’immediatezza delle piattaforme on-line ed essere il più possibile diretti nel messaggio che vogliamo dare” annota ancora Scagliola.

Il progetto non è solo comunicazione, ma ha anche un aspetto più strettamente legato alla promozione dei vini. Ogni settimana, infatti, nella sede dell’Enoteca regionale, in via Giuliani a Canelli, saranno proposti in degustazione solo i vini della Cantina oggetto di presentazione social, mentre resterà libera la vendita dei vini degli altri associati. “Vetrina virtuale e vetrina reale s’intersecheranno per dare visibilità a tutti i nostri associati” è il commento finale del presidente Scagliola.

La prima Cantina in presentazione e degustazione, già da lunedì 3 agosto, sarà la canellese Cascina Barisel di Franco Penna. Info: 0141 822640.