La musica Gipsy Jazz risuona a Calosso in una tre giorni speciale

E’ iniziata ieri a Calosso la tre giorni dedicata al Gipsy Jazz per le strade del paese. I giovani artisti dell’Orchestra Bohèmien, insieme al maestro Dario Napoli, hanno animato la prima delle tre serate in programma dedicati a questa musica speciale, allegra e alternativa, tornata alla ribalta negli ultimi vent’anni.

Oggi, venerdì 20 agosto, dalle 18,30, è previsto un nuovo momento “ufficiale”, con una jam session aperta anche ad altri musicisti, durante la quale saranno presenti anche le telecamere di Mediaset per un servizio su Calosso e sulla sua ospitalità per questo tipo di iniziativa che va a chiudere in bellezza la rassegna “Calosso C’è” che da inizio luglio ha accompagnato le sere estive con proposte di ogni tipo. Ad accompagnare ci sarà anche la friciula cucinata dalla Pro Loco di Calosso, insieme al buon vino locale.

Dopo questa tre giorni musicale, nella serata di domani, sabato 21 agosto, si potrà ascoltare il grande concerto dell’Orchestra Bohèmien, per l’evento finale, il concerto del 21 sera, nello splendido scenario del giardino del Castello di Calosso.