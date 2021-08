La Ghironda sul palco del Michelerio di Asti per “Estiamo…insieme”

Il Gruppo di musica antica La Ghironda propone al pubblico astigiano un nuovo concerto nell’ambito della rassegna “Estiamo…..insieme” organizzata dal Comune di Asti. Mercoledì 11 agosto alle 21,30 nel cortile del Palazzo del Michelerio sarà presentato “Il Decamerone e la Musica”

Lo spettacolo ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico al capolavoro boccaccesco, calato nel suo contesto storico, ricreando l’ambiente artistico-musicale del Medioevo. Musica e testo poetico interagiscono per presentare alcuni tra i passi più interessanti dell’opera accompagnati da melodie dell’epoca eseguite con tutti gli strumenti musicali di cui si ha menzione nel Decamerone stesso.

Fin dall’introduzione l’autore sottolinea le qualità musicali dei componenti la comitiva ritiratasi in una villa di campagna fuori Firenze per sfuggire alla pesta nera che si era diffusa in Europa nel 1348 (“essi sanno «ottimamente sonare e cantare”) e, nel corso dell’opera, in ogni giornata il canto, accompagnato dal suono di strumenti musicali , conclude sempre la sessione narrativa e spesso ne scandisce anche l’inizio

Così il Decamerone rappresenta una delle fonti letterarie più importanti e ricche sulla musica e la danza del XIV secolo per le quali il Boccaccio si è ispirato a numerose fonti medioevali, dai cantari dei giullari, le ballate dei trovatori alle musiche per danza.

Il Gruppo La Ghironda, specalizzato nella ricerca e nell’esecuzione della musica antica, è arrivato alla soglia dei quarant’anni di ininterrotta attività iniziata nel 1982

Fondato e diretto da Florio Michielon, l’Ensemble è stato protagonista di numerosi concerti in Italia e all’estero, di rievocazioni storiche legate al Medioevo e di documentari televisivi.

In scena i musicisti Florio Michielon, Luisa Besenval, Piercarlo Cardinali, Gianpiero Malfatto, Maurizio Perissinotto, Pietro Ponzone, Luisa Ratti, i cantanti Marzia Grasso e Andrea Marello, le voci narranti Luca Capello, Andrea Marello e Tiziana Miroglio.

Biglietto spettacolo: euro 10. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria del Teatro Alfieri (Tel. 0141 399057 – 0141 399040) mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 14. Sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente in cassa la sera dello spettacolo a partire dalle 20.