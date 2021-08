“Jazz & Bar”, in Piazza Roma l’evento della Web Family Italia

I baristi associati alla Web Family Italia, associazione astigiana nata per incentivare e promuovere il piccolo e medio commercio locale, organizzano una serata “Jazz & Bar” per festeggiare la fine dell’estate.

L’appuntamento, previsto per domenica 29 agosto dalle 19,30 in Piazza Roma, vedrà come protagonisti i locali associati alla Web Family che offriranno aperitivi, stuzzichini e cocktail after dinner. Allieterà la serata il gruppo Jazz Fisarmony Trio.

“Quella di domenica è una delle nuove iniziative messe in campo dall’associazione. In una nuova strategia di promozione delle nostre attività commerciali organizzeremo infatti eventi di settore per concentrare attenzione ed energie nelle singole attività commerciali che di volta in volta verranno messe in vetrina grazie ai nostri appuntamenti” afferma la presidente Antonella Liguori.

L’accesso alla serata è libero, ma a causa delle vigenti disposizioni anti Covid, l’accesso ai posti a sedere sarà contingentato: per prenotazioni, rivolgersi al 392 108 1205.