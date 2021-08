Info point su turismo responsabile e sostenibile nei punti vendita Rava e Fava di Asti

Sabato 14 agosto per E-State in Rava&Fava nei due punti vendita di piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 in Asti sarà allestito un info point su Turismo Responsabile e Sostenibile.

Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori.

In Italia è attiva da anni l’Associazione Turismo Responsabile che raggruppa organizzatori di viaggio, associazioni ambientaliste, associazioni culturali, imprese di servizi. La cooperativa della Rava e della Fava con questa giornata intende rilanciare un settore bloccato da troppo tempo dalla pandemia Covid 19 ed ancora particolarmente in difficoltà per i viaggi all’estero.

“Come Cooperativa Della Rava e Della Fava abbiamo da sempre sostenuto tre attive realtà di Turismo Responsabile: Viaggi Responsabili, Equotube e ViandantiSì. Viaggi Responsabili organizza soprattutto viaggi all’estero e quindi in questo periodo lavora a regime ridotto”.

ViandantiSì è il primo tour operator che si occupa di organizzazione viaggi sostenibili, mettendo al centro dell’accoglienza le aziende agricole biologiche o biodinamiche, sia in Italia che all’estero. Lavora in stretta collaborazione con NaturaSì, principale gruppo di distribuzione prodotti biologici in Italia, con Legambiente Turismo e con varie associazioni che si occupano di promuovere un turismo slow e consapevole, rispettoso del territorio e attento a promuovere un’economia sociale ed etica. Viaggiare è un atto di conoscenza e di consapevolezza, è l’incontro tra le persone e il territorio, il confronto con situazioni nuove e stimolanti, il sentirsi armoniosamente parte di un tutto.

EquoTube nasce dall’idea di voler proporre il turismo sostenibile in un modo del tutto nuovo. I percorsi di EquoTube mostrano un’Italia differente: quella delle cose buone, dei prodotti tipici e biologici, delle strutture ricettive attente all’ambiente, della gente cordiale, degli usi e costumi veri. Le proposte sono concretamente racchiuse in un tubo realizzato nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente: un’idea regalo nuova, utile e divertente. In pratica un’emozione da vivere o da regalare. Ogni pacchetto contiene differenti proposte per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti i nostri clienti.

Il turismo responsabile in pillole

ETICITÀ di ogni percorso e progetto

SOSTENIBILITÀ ambientale, culturale, identitaria

RISPETTO dei luoghi, della natura e delle persone

RESPONSABILITÀ di chi viaggia, accoglie o fa viaggiare

Per approfondire http://www.aitr.org/