Incidente nel carcere di Quarto, Italia Viva Asti: “Vicinanza all’agente e solidarietà al responsabile del Centro di addestramento”

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Angela Motta e Gigi Gallareto, Italia Viva Asti

In merito all’incidente avvenuto il 28 luglio scorso presso il Centro di addestramento cinofili della Casa di reclusione di Asti vogliamo esprimere innanzitutto la nostra vicinanza e un augurio di pronta guarigione all’agente rimasto coinvolto in maniera grave dall’aggressione ad un piede da parte di uno dei cani.

Solidarietà anche nei confronti del responsabile del Centro di addestramento impegnato nel servizio dal 2001. Da vent’anni, infatti, l’Unità di addestramento cinofila sotto la guida del suo responsabile, svolge un ruolo molto importante di salvataggio e rieducazione di cani maltrattati e abbandonati. L’auspicio, dunque, è che le indagini in corso della Procura possano far luce al più presto sulle cause di quanto accaduto, individuando eventuali errori compiuti o leggerezze, a tutela sia dell’incolumità degli agenti, sia dell’importante e delicato lavoro svolto dal responsabile del Centro in questi anni.