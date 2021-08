Incidente mortale sul lavoro ad Asti

Un tragico incidente sul lavoro è accaduto oggi ad Asti.

Il fatto è accaduto in centro ad Asti, verso le 12 circa, dalle prime informazioni si tratterebbe di un tecnico all’interno di un esercizio commerciale, che, per cause in corso di accertamento è rimasto ustionato. Non sono ancora state rese note le generalità.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Asti dall’ambulanza accorso sul posto, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.