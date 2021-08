Incidente mortale sul lavoro a Castelletto Merli

Un tragico incidente sul lavoro è accaduto oggi a Castelletto Merli.

Un idraulico di 63 anni è morto mentre stava eseguendo dei lavori in un’abitazione privata; dalla prima ricostruzione l’uomo è intervenuto per sistemare una perdita d’acqua ed è rimasto folgorato a causa del trapano che ha toccato un cavo elettrico.

E’ stato subito dato l’allarme con l’intervento dei soccorsi del 118, la MSA di Moncalvo, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche lo Spresal, i carabinieri e i Vigili del Fuoco.