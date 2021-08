Incidente in tangenziale ad Asti, disagi per il traffico

Disagi per il traffico in questo momento per chi esce da Asti da Corso Savona in direzione Alba.

Sulla tangenziale, in direzione Alba poche centinaia di metri dopo l’ingresso da Corso Savona, si è verificato un incidente, di cui non si conoscono ancora nè la dinamica, nè quanti mezzi siano coinvolti. Sul posto stanno intervendo i mezzi di soccorso.

Si sono formate lunghe code sia sulla tangenziale, in direzione Alba, sia su Corso Savona in uscita da Asti; rallentamenti segnalati anche sulla strada provinciale di San Marzanotto in direzione Isola.