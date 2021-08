Incidente a Cisterna d’Asti, auto finisce in una scarpata

Ancora un incidente stradale avvenuto oggi, domenica 8 agosto, nell’Astigiano.

Dopo quello avvenuto a Canelli, nel tardo pomeriggio si è verificato un altro incidente stradale con un’autovettura che, per causa ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ed è precipitata in una ripida scarpata nel comune di Cisterna D’Asti.

Sul posto sono intervenuti I Vigili del Fuoco di Asti con il nucleo SAF del comando astigiano e l’elicottero “Drago” del nucleo elicotteri VF Piemonte, insieme a 2 ambulanze del 118.

I 3 occupanti dell’autoveicolo sono stati rispettivamente recuperati con il verricello dall’elicottero VF e trasportati in sicurezza dai SAF, e affidati al personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarli all’ospedale di Asti. Non si conoscono le condizioni dei tre feriti.