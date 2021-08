Incendio ad un’auto nei pressi della galleria di Isola d’Asti, intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, lunedì 9 agosto, poco dopo le nove, i Vigili del Fuoco di Asti sono stati allertati per un incendio ad un’autovettura avvenuto sul raccordo della tangenziale che collega Asti a Montegrosso, poco prima dell’ingresso del tunnel di Isola d’Asti.

Nessun ferito tra gli occupanti della Mercedes che, prima di mettersi in salvo, sono addirittura riusciti a spostare la macchina dalla corsia di marcia ed a raggiungere la sosta di emergenza in modo da non intralciare il traffico; le fiamme in poco tempo hanno completamente avvolto l’autovettura e coinvolto le vicine sterpaglie ai lati della strada sprigionando una colonna di denso fumo nero visibile fin dal centro di Asti.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Asti, intervenuta in breve tempo con un Aps ed un pick-up, ha estinto l’incendio e messo in sicurezza il tratto di tangenziale coinvolto.