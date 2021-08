Il volontariato nell’Astigiano non si ferma mai: il Gruppo Alpini di Cantarana dona una carrozzina a “I Cerchi nell’Acqua”

Asti si conferma sempre più terra di volontariato, non solo intesa come città, candidata a capitale europea del volontariato 2023, ma come intera provincia.

In questo mese di agosto a fare da trait d’union tra il capoluogo e il territorio provinciale è stato l’infaticabile Andrea Morando che avevamo lasciato ad Asti prima di ferragosto a consegnare il ricavato dell’iniziativa, di cui è ideatore e promotore, “Le Giornate delle Figurine” alla Croce Rossa e ora lo ritroviamo a Cantarana in qualità di capogruppo del locale Gruppo Alpini nuovamente impegnato in un’azione di solidarietà.

Gli Alpini di Cantarana d’Asti, infatti, grazie al ricavato della distribuzione delle Arance nello scorso mese di dicembre, hanno dato un contributo alla Associazione I Cerchi nell’Acqua di Cantarana d’Asti, ed è stato possibile acquistare un carrozzina pieghevole.

Alla consegna ufficiale della carrozzina erano presenti con Andrea Morando il sindaco di Cantarana d’Asti, Roberta Franco, e il vice presidente dell’associazione I Cerchi nell’Acqua, Alberto Piano.

“Apprezzo molto il gesto, perché l’associazione si occupa di persone bisognose o fragili” il commento del sindaco Roberta Franco “Ringrazio Andrea come capogruppo, gli Alpini e i volontari dell’associazione I Cerchi dell’Acqua”.

“Un piccolo aiuto dagli Alpini di Cantarana d’Asti ad una Associazione che opera in tutta la Valtriversa, anche lei in prima fila per dare supporto alle famiglie e anziani nel periodo del lockdown, un realtà veramente efficace del nostro territorio” commenta Andrea Morando.

La presidente dell’Associazione I Cerchi nell’Acqua, Paola Malandrone, ha ringraziato con una lettera di cui riportiamo il testo integrale: “Gentile Andrea e Associazione Alpini di Cantarana tutta, con queste righe vogliamo ringraziare per la preziosa e indispensabile sedia a rotelle che avete voluto donare alla nostra Associazione.

Sicuramente essa ci servirà per rispondere ancora meglio alle richieste delle persone che si affidano a noi per essere accompagnate presso le strutture di cura, e di questo noi vi siamo davvero grati.

Crediamo fortemente che solo la collaborazione e la capacità di fare rete di individui di buona volontà possa cambiare la situazione di chi, fragile e spesso solo, non ha la forza e la possibilità di reagire alle avversità.

II vostro gesto va in quella direzione e ve ne rende onore.”

Intanto a Cantarana sono già a buon punto i preparativi per una due giorni dedicata agli Alpini, in occasione del 90° anniversario della Fondazione del Gruppo Alpini di Cantarana, sabato 25 e domenica 26 settembre.

Sabato 25 settembre ci sarà Alpini in Enduro in ricordo di un Alpino/Endurista, Giovanni Gallo, prematuramente scomparso, mentre domenica 26 settembre i festeggiamenti per il 90° Anniversario della Fondazione del Gruppo Alpini di Cantarana d’Asti.

