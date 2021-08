Il Torrazzo Vespa Event e i Mercatini dell’Antiquariato anticipano la ricca serie di eventi del “Settembre Sandamianese”

Dopo i mesi di luglio e agosto contrassegnati dagli AperiToiu e dalle feste patronali di alcune frazioni, a San Damiano d’Asti cresce l’attesa per l’attesissimo “Settembre Sandamianese”, un mese di eventi di ogni tipo, dallo sport al teatro, dalla cultura al volontariato, dai fiori ai motori.

Eventi che iniziano già nell’ultimo fine settimana di agosto, quello che sta arrivare del 28 e 29 agosto, con la due giorni del Torrazzo Vespa Event, la ripresa dell’appuntamento con Nati per Leggere e il tradizionale mercatino dell’antiquariato.

Sabato 28 Agosto alle 10.30 presso i giardini di via Pero a San Damiano d’Asti, torna l’appuntamento “Nati per leggere”. Verranno letti e animati ad alta voce alcuni bellissimi libri per bambini da 0 a 6 anni, dopodiché ci si sposterà in Biblioteca per una merenda e dove bambini e genitori potranno prendere in prestito i libri.

Nel pomeriggio primo appuntamento del Torrazzo Vespa Event, con il giro panoramico: ritrovo ore 15 presso Borgata Torrazzo 46, alle 16,30 la partenza, arrivo verso le 19,30 e alle 20,30 la cena musicale presso i locali della bocciofila (per quest’ultima è obbligatoria la prenotazione al numero 338/2540084).

Il giorno successivo, domenica 29 agosto, è prevista la manifestazione vespe e ciclomotori da competizione e il concorso di bellezza “Miss Vespa Torrazzo”, il ritrovo è alle 8 e poi si prosegue per tutta la giornata sino alle 17,30 quando sono in programma le premiazioni (per il programma dettagliato vedi il volantino sotto).

Sempre domenica 29 agosto, ecco il tradizionale appuntamento della quinta domenica del mese con i Mercatini dell’Antiquariato nel centro storico di San Damiano d’Asti. Per informazioni e prenotazioni Gloria Monasterolo 335/6176331 (8,30-12,30), oppure info@gloriamonasterolo.it o http://www.mercatinidigloria.it/

Un fine settimana ricco di eventi che farà da gustosissimo “antipasto” al settembre sandamianese che vedrà eventi in tutti i fine settimana, e in alcuni casi anche durante le settimane.

Si parte giovedì 2 settembre con la consegna della costituzione ai 18enni al Foro Boario, si prosegue con la tre giorni (3-4-5 settembre) della Festa della Birra a cura della Proloco di San Damiano d’Asti (per il dettaglio dell’evento vedi locandina sotto).

La prima domenica del settembre sandamianese, 5 settembre, è ricchissima di appuntamenti con la mostra mercato dei piccoli animali, l’appuntamento sportivo con la Corrincollina, la manifestazione podistica organizzata dall’Hammer Team in collaborazioen con l’associazione Mamaafrica, poi ancora la motocavalcata organizzata dall’asd New Project, il tutto con i ragazzi della Leva che, all’interno dei loro festeggiamenti, saranno protagonisti di alcuni importanti momenti istituzionali come l’onore al momumento dei caduti e la santa messa.

Per il dettaglio degli orari e per tutto il programma degli eventi del settembre sandamianese (che di volta in volta andremo a presentare nel dettaglio) ecco la locandina: