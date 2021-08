Il tifo di Gabiano per Veronica Biglia impegnata ai Giochi Paralimpici di Tokio

Riceviamo e pubblichiamo di seguito una breve nota dall’Amministrazione Comunale di Gabiano per la partecipazione dell’atleta paralimpica Veronica Biglia ai Giochi di Tokio

Partecipazione dell’atleta Veronica Biglia alle Paraolimpiadi Tokio 2020

La notizia che la concittadina Veronica Biglia farà parte della delegazione, che parteciperà alle Olimpiadi che si terranno a Tokio nei prossimi giorni, è motivo di orgoglio per tutta la Comunità Gabianese.

La giovane mamma ed atleta, dopo aver conquistato nelle scorse settimane la qualificazione alle selezioni di Budapest, sta volando verso la capitale nipponica, dove potrà realizzare il sogno frutto di impegno e sacrifici, suoi e di tutta la famiglia, che in questi anni le è sempre stata accanto.

Tutta la Comunità Gabianese farà il tifo per lei, pronta ad accoglierla al ritorno nella casa Comunale, dove l’Amministrazione le consegnerà in segno di riconoscenza la medaglia d’oro, che compete a chi si è distinto in questo nobile impegno, volto ad eliminare le barriere culturali verso la disabilità.

Gabiano 21 agosto 2021

L’Amministrazione Comunale