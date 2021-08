Il settembre Sandamianese parte con la consegna della Costituzione ai giovani

Inizia giovedì il ricco programma di eventi del settembre sandamianese, la tradizionale rassegna che anima il paese nelle prime settimane di settembre.

Il primo appuntamento è in programma giovedì sera alle ore 21, con la consegna della Costituzione ai neo – diciottenni del paese: un appuntamento molto importante al quale il sindaco Davide Migliasso tiene molto. “Sulla scorta di quello che fanno altre città – afferma – quest’evento è un passo importante per entrare a tutti gli effetti all’interno della nostra comunità. A breve attiveremo anche il Consiglio Comunale dei ragazzi, per dar loro voce nella gestione della vita cittadina. Era uno dei punti del nostro programma elettorale e intendiamo attuarlo il prima possibile”.

La rassegna continua venerdì, sabato e domenica con la festa della Birra, organizzata dalla Pro Loco. In piazza Libertà dalle 19,30 (domenica tutto il giorno) ci saranno gli stand gastronomici, mentre le serate di venerdì e sabato saranno allietate da alcuni Dj. Sabato sera, il liscio di Sonia De Castelli e Loris Gallo. Conformemente alle direttive anti Covid, per accedere è necessario avere il Green Pass.

Ricco programma di eventi anche domenica, con il mercato dei piccoli animali in piazza Palestro, la “Motocavalcata” organizzata dall’ASD New Project, la manifestazione podistica “Corrincollina” organizzata da ASD HAMMER TEAM con l’Associazione no profit MAMAAFRICA e infine il raduno delle ‘500.

I festeggiamenti proseguiranno poi la prossima settimana con altri appuntamenti: tra questi, una serata a tema paliesco con i colori e i suoni del gruppo sbandieratori e musici del Comune, la festa del volontariato di sabato prossimo e il primo dei tre incontri culturali organizzati dal CIF (Centro Italiano Femminile) che si terrà giovedì 10 settembre in piazza Giroldi, un modo per permettere un dialogo tra pubblico e scrittori. Protagonista dell’incontro del 10 settembre il libri “Anime” scritto dall’ex presidente del Parco Paleontologico Astigiano Gianfranco Miroglio. Altri appuntamenti, in programma quest’autunno, vedranno la partecipazione dell’oncologo Franco Testore e del Vescovo Marco Prastaro.