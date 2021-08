Il paesaggio si fa teatro. Il teatro diventa paesaggio, nuovi appuntamenti con “Paesaggi e Oltre”

Continua la ventesima edizione del festival “Paesaggi e oltre / landscapes and beyond”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.

La direzione è del Teatro degli Acerbi.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Il più importante cartellone estivo dell’astigiano: grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e narrazioni d’artista, primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 15 appuntamenti nel paesaggio, per attirare anche turisti stranieri.

Sabato 7 agosto alle ore 21,30 a Costigliole d’Asti nel Parco del Castello arriva David Riondino con “Il corsaro nero”.

Nello scenario unico e magico del Parco del Castello, con il maniero a far da sfondo, per la prima volta arriva al festival David Riondino, cantautore, attore e regista italiano di successo.

Qui interpreta il personaggio inventato da Emilio Salgari, il Corsaro Nero: pallido, sempre vestito di nero, il Cavaliere di Roccabruna, Signore di Ventimiglia, divenuto corsaro per vendicare i fratelli uccisi a tradimento dal duca WanGuld, al soldo degli spagnoli, è uno dei personaggi più celebri del romanzo d’avventura italiano. Abbordaggi, battaglie, duelli, ma anche l’amore che colpisce in modo inaspettato.

David Riondino e Sergio Maifredi ce lo restituiscono come una ballata, un racconto da ascoltare a voce alta, una saga fantastica.

“Il corsaro nero” fa parte del più ampio progetto “Capitani coraggiosi” di Teatro Pubblico Ligure, dedicato alla letteratura di mare.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Biglietti euro 13, ridotti euro 5 fino ai 12 anni, prenotazione (non obbligatoria) sulla piattaforma Appuntamento Web.

info: 3392532921 info@teatrodegliacerbi.it

L’appuntamento successivo è in programma martedì 10 agosto alla sera a Montegrosso d’Asti in Piazza del Castello con lo spettacolo internazionale “Leggende” di Teatroallosso e Compagnia Omphaloz. Un grande spettacolo di piazza, di teatro circo e poesia in movimento, adatto anche per famiglie.

Gli spettatori che percorreranno le varie tappe del viaggio nel festival potranno avere il “passaporto paesaggieoltre” in cui collezionare un timbro di “visto” e ottenere sconti per gli spettacoli.

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fb teatro.degli.acerbi e ig teatro_degli_acerbi.