Il Messaggio di Ferragosto del Prefetto di Asti, Alfonso Terribile, alle Forze dell’Ordine

Riceviamo e pubblichiamo la nota che il Prefetto di Asti, Alfonso Terribile, ha inviato, in data odierna, al Questore, al Comandante Provinciale Carabinieri, al Comandante Provinciale Guardia di Finanza, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comandante Polizia Penitenziaria ed al Comandante Polizia Municipale.

Nel delicato momento che il nostro Paese sta vivendo, caratterizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria, l’occasione del Ferragosto mi è gradita per rinnovare i sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza per it lavoro quotidianamente svolto, con ii massimo impegno, a tutela della sicurezza dei cittadini di questa provincia.

In questa fase di difficoltoso ritorno alla normalità, desidero rivolgere un sentito ringraziamento, oltre che per i molteplici servizi espletati, anche e soprattutto per le iniziative puntualmente avviate per intercettare i crescenti segnali di disagio tra la popolazione e per la costante attenzione riservata all’analisi dei fenomeni del territorio.

Nella fiduciosa convinzione che le criticità, come sempre, saranno superate con forza, determinazione e spirito di squadra, rivolgo i miei più sentiti e cordiali auguri di Buon Ferragosto.

Alfonso Terribile