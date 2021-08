Il Gruppo Errebi è al fianco di Moto Club Alfieri per la Six Days di Enduro, l’Olimpiade della moto offroad

È tutto pronto per la gara motociclistica più antica e prestigiosa nel calendario delle competizioni offroad, la Six Days di Enduro, che metterà a dura prova atleti e mezzi meccanici. Ogni nazione ha iscritto le proprie formazioni con i piloti più forti (oltre 700) e punta ai trofei mondiali.

L’Olimpiade della moto, che recupera l’edizione del 2020 bloccata dal Covid, è pianificata per il prossimo 30 agosto. Si tratta della 95esima edizione della ISDE assegnata dalla FMI al Moto Club Vittorio Alfieri, una realtà storica del territorio astigiano, con più di trent’anni di storia e con oltre 250 soci.

La Sei Giorni, in programma dal 30 agosto al 4 settembre, si svolgerà tra Piemonte e Lombardia interessando Val Curone e Val Grue in provincia di Alessandria e Valle Staffora in Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. Sono 40 le nazioni in gara, per un evento che già si preannuncia unico nel suo genere.

Il Gruppo Errebi da anni è un riferimento nel motociclismo su strada e fuoristrada grazie ai fratelli Luca e Stefano Borsello, attivi nel modo dell’enduro sin dalla nascita del motoclub astigiano e al presidio della città di Torino con il negozio Fantic Motor inaugurato l’estate scorsa e lo sviluppo del brand Yamaha grazie alla storica concessionaria Vigna Moto ad Asti.

In che modo il Gruppo Errebi supporterà il Moto Club Alfieri?

Ci risponde Stefano Borsello, Amministratore Delegato e Direttore Marketing del Gruppo:

“Da anni il Gruppo Errebi ha posto al centro della sua strategia operativa il concetto di mobilità a 360° gradi. Un concetto di fortissima attualità che si concretizza nel trovare soluzioni logistiche a più livelli.

Pertanto, già oggi, in anticipo di una settimana rispetto all’evento pubblico, i nostri veicoli saranno presenti presso l’aeroporto di Voghera-Rivanazzano garantendo gli spostamenti del personale tecnico e logistico dell’organizzazione.

Grazie anche al successo della recente manifestazione “Dacia Duster Adventure” abbiamo previsto ben 10 Dacia Duster, un modello sinonimo di fuoristrada ideale per l’avventura.

Nell’Area Espositiva del Paddock, inoltre, sarà allestito uno stand gestito dal neonato brand Errebike dove sarà possibile noleggiare o acquistare bici elettriche per tutta la durata dell’evento. Le e-bike rappresentano il mezzo ideale per avvicinarsi alle prove speciali e non perdersi lo spettacolo”.

I numeri della Sei Giorni 2021 sono da record: oltre 700 iscritti, di cui oltre 150 sono piloti italiani.

Il Gruppo Errebi è davvero lieto di partecipare al successo di un’iniziativa di carattere mondiale nel mondo del motociclismo fuoristrada.