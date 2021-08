Il Consiglio direttivo della Con Te OdV accolto in Municipio dal sindaco di Asti Maurizio Rasero

Il neo Direttivo Con Te continua la sua opera di incontro delle istituzioni locali per presentare l’associazione e la sua mission: stare al fianco delle persone malate e delle loro famiglie e diffondere la cultura del sollievo.

Sabato scorso, 6 agosto, nella Sala Giunta, il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha accolto il presidente Con Te Giovanni Boccia, la vicepresidente Ilaria Lombardi, la segretaria Caterina Briatore e il consigliere Rocco Colucci.

Il primo cittadino oltre a spendere parole di elogio per il sodalizio ha anche consegnato una borsa di tappi, sostenendo così l’iniziativa solidale che la Con Te porta avanti ormai da anni. Il presidente Boccia ha infine colto l’occasione per invitare il sindaco Rasero a far visita alla sede dopo l’estate.

La sede della Con Te (corso Savona 237) rimarrà infatti chiusa fino al 22 agosto. Per qualsiasi esigenza legata alla raccolta tappi è possibile contattare il 3293506013, mentre per altre urgenze o richieste si può chiamare il numero 3357186474.

[Nella foto il sindaco Rasero consegna alla segretaria Con Te, Caterina Briatore, una borsa di tappi]