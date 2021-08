Il castello di Govone diventa set per riprese televisive: visite sospese a settembre

Le mura del Castello di Govone resteranno chiuse per tutto il mese di settembre per riprese televisive.

Sarà possibile visitare il castello gli ultimi due weekend di agosto (venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) e prenotare già da ora le visite per il prossimo ottobre. Costi di ingresso: 5 euro, ridotto 4 euro (oltre 65 anni), gratuito per ragazzi fino a 14 anni. Per l’accesso alle sale è necessario esibire il Green Pass.

Nonostante la chiusura di settembre, il parco continuerà a restare fruibile e, in via eccezionale, sarà aperta al pubblico la Cappella Reale (chiesa dello Spirito Santo). Accesso libero e gratuito. Per chi desidera sarà possibile contribuire ai lavori di restauro della Chiesa con offerta libera.

