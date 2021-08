I servizi di compro auto incidentate si espandono in tutta Italia

Fino a qualche anno fa ritrovarsi tra le mani una vettura reduce da un incidente stradale era un fattore di criticità enorme, che si andava a tradurre un modo quasi automatico in un servizio di rottamazione, con demolizione dell’auto e relative spese da pagare.

Un percorso quasi del tutto obbligato visto che automobili di questo genere non hanno più valore sul mercato; almeno non quello dei privati, dove nessuno avrebbe interesse ad acquistare una macchina con danni evidenti e seriamente compromessa sia dal punto di vista delle meccanica che del motore.

Negli ultimi tempi si stanno facendo largo nuovi servizi che nascono proprio per consentire ai proprietari di auto che si ritrovassero in situazioni critiche di questo genere di monetizzare qualcosa. Si parla dei compro auto incidentate, realtà ormai diffuse in tutta Italia.

I compro auto incidentate in Italia

I servizi di compro auto incidentate hanno fatto la propria comparsa prima al nord Italia per andare poi a diffondersi in tutto il resto del paese. Oggi sono molte le città che sono coperte da servizi di questo genere: quando ci si domanda in quali città si trovano servizi di compro auto incidentate, la risposta potrebbe essere “in quasi tutte le più grandi”.

Ancora oggi la rappresentanza maggiore è al nord Italia, soprattutto Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna (al seguente link forniamo un elenco delle città dove trovare servizi di compro auto incidentate). Ma, come si diceva, oggi non è più così raro trovare servizi di questo genere anche al sud Italia, offerti da realtà che operano direttamente su quel territorio o che hanno sede in altre ragioni ma che si spostano, per ritirare vettura sinistrate, anche al sud.

Come guadagnano i compro auto incidentate?

E veniamo ad una delle domande più richieste: come guadagnano i servizi di compro auto incidentate? Vetture che sono reduci da sinistri stradale e che, per un utente normale, non sono più utilizzabili, possono avere ancora un valore intrinseco legato, quasi sempre, alla presenza di parti di ricambio meccaniche ancora buone per la vendita.

Ed è proprio il mercato dei pezzi di ricambio per vetture usate a rappresentare il business principale di questi servizi che acquistano le auto sinistrate da utenti privati per andare poi a smontarle, a selezionare i pezzi ancora buoni ed a rivenderli sul mercato.

Un meccanismo ormai rodato che, talvolta, può vedere anche un altro business: ovvero, la riparazione della vettura se si ha la possibilità di farlo contenendo i costi (non a caso spesso questi servizi sono convenzionati con carrozzerie o sono loro stessi carrozzieri) per andare poi a immetterla sul mercato dell’usato in altri paese esteri, molto spesso nell’est Europa.

Foto di LillyCantabile da Pixabay