I Castelli Aperti a Ferragosto in Piemonte

Anche a Ferragosto continua Castelli Aperti per scoprire il Piemonte da un punto di vista inedito. In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. art. 3 del Decreto Legge 23 luglio, n. 105), l’accesso ai beni storici è consentito previa presentazione della Certificazione verde Covid-19 o del referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti, insieme a un documento di riconoscimento.

Di seguito l’elenco diviso per province:

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 331 2665702; assoc.torreballada@gmail.com

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero tutti i giorni. Giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00. Informazioni: 0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: mostra “Il Mercato ” di P. Viola, aperture giovedì e venerdì 16.00-19.30, sabato 10.30-12.30 e 15.30-19.30 e domenica 10.30-12.30 e 14.30-19.30. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0141 962202, 348 3059089; commercio@costigliole.it

Moncalvo – Torrione e camminamenti del Castello di Moncalvo: accesso libero nelle parti esterne. Visite ai camminamenti interni, con partenza dall’Info Point: sabato e domenica, con orario 10.30-12.30 e 15.30-17.30. Gratuità. Informazioni: 334 1052754, 0141 917505; turismo@comune.moncalvo.at.it, info@prolocomoncalvo.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Museo Archeologico: apertura dal martedì alla domenica, con orario 10.00-13.00 e 16.00-20.00. Visite guidate domenica, con prenotazione consigliata. Biglietto: intero 4 €; ridotto 2 € (fino a 18 anni, over 65); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata sabato e domenica h. 16.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,50 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Museo del Vino della Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Biglietti: Museo del Vino e Cantine 5 €; Museo del Vino, Cantine e degustazione vini 10 €; Museo del Vino, Cantine, degustazione e tagliere 15 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Bistagno – Gipsoteca Monteverde: aperture venerdì, sabato e domenica, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 €, ridotto 3 € (studenti fino a 18 anni), gratuito fino a 12 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 0144 79301, 366 5432354; info@gipsotecamonteverde.it, gipsoteca@fondazionematrice.org

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate tutti i giorni, su prenotazione. Biglietto: intero 10 €; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Quattordio – Castello di Lajone: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 12 €; ridotto 10 € (minori 18 anni, over 70). Informazioni e prenotazioni: 392 4527646; morettiraff@yahoo.com

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara – Fondazione Rothschild: visite guidate su prenotazione (minimo 2 – massimo 6 persone). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di anticipo. Biglietto: ad offerta. Informazioni e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: visite guidate domenica ore 15.00, 16.00, 17.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 € (6-16 anni); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0143 873128, 334 3387659, 334 1574751; info@castelloroccagrimalda.it

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: mostra fotografica “Coco + Marilyn”, aperture venerdì 17.00-21.00; sabato e domenica 10.00-19.00. Biglietto: intero 10 €; ridotto 8 € (over 65, studenti universitari); gratuito fino a 25 anni. Informazioni e prenotazioni: 333 5072780; biglietteria@palazzogromolosa.it

Biella – Palazzo La Marmora: visite guidate domenica, con orario 14.30-18.30, in altri giorni su prenotazione. Apertura gratuita del giardino giovedì, con orario 15.00-19.00. Biglietto: intero 10 €; ridotto 8 € (fino a 26 anni, over 65, famiglie ed operatori sanitari piemontesi). Informazioni e prenotazioni: 333 5072780; biglietteria@palazzolamarmora.it

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. L’Ufficio Informazioni Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00. visita guidata ogni domenica, alle 10.00 (a seguire degustazione). Informazioni: 015 2536728; ufficiocultura@comunedicandelo.it

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: apertura venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 14.30 – 18.30 (con prenotazione fortemente consigliata); visite guidate sabato e domenica, su prenotazione: turni di visita h 15.30 e 17.30 per gruppi di 5 persone. Biglietto: intero € 3; ridotto € 1,50 (618 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 440350, 345 7642123; mudialba14@gmail.com

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: tutti i giorni, con orario 10.30-19.00 (ultimo ingresso h 18.00). Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it

Bra – Museo Craveri di Storia Naturale: apertura lunedì-giovedì, con orario 15.00-18.00, e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 412010; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: aperture sabato e domenica, con orario 10.00-18.00. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0172 430185; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: apertura martedì e giovedì, con orario 15.00-18.00. Biglietto: intero 3 €. Informazioni e prenotazioni: 0172 423880; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: visite su prenotazione. Biglietto: intero € 3; gratuito fino a 6 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 0172 413049; turismo@comune.bra.cn.it

Busca – Castello del Roccolo: visite guidate domenica, con orario 14.30-19.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (7–14 anni, over 65); gratuito fino a 7 anni. Informazioni e prenotazioni: 333 9875841; info@castellodelroccolo.it

Caraglio – Il Filatoio: visite guidate al Museo del Setificio Piemontese ed apertura delle mostre Mater Materia, Il tuo cielo è verde e Terra di Salgado da martedì a sabato, con orario 14.30-19.00; domenica 10.00-19.00. Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni, over 65, insegnanti, ACLI, FAI); gratuito fino a 6 anni. La mostra di Salgado ha un biglietto unico al costo di 5 €, che verranno donati in beneficienza. Informazioni e prenotazioni: 0171 618300; info@fondazionefilatoio.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra “L’arte del Novecento nei manifesti”. Aperture: mercoledì, giovedì e venerdì 14.30-19.00, sabato e domenica 9.30-12.30 e 14.30-19.00. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0172 427050; turistico@comune.cherasco.cn.it, cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it

Fossano – Castello degli Acaja: visite guidate sabato e domenica, alle 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 210 762, 0172 601 60; iatfossano@cuneoholiday.com

Govone – Castello Reale: aperture venerdì, sabato e domenica, con orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00. Negli spazi del castello è allestita la mostra “Lost and Found” di Enrica Borghi. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 € (over 65); gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 58103, 371 4918587; info@castellorealedigovone.it

Magliano Alfieri – Castello di Magliano: aperto sabato e domenica, con orario 10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; prenotazioni@barolofoundation.it

Manta – Castello della Manta: aperto mercoledì-venerdì 10.00-18.00, sabato e domenica 11.00-19.30. Biglietto: intero 9 €; ridotto 4 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate domenica 10.30-12.30 e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@barolofoundation.it

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: visite guidate domenica h 14.30 e 16.00. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita. Ingresso ad offerta. Informazioni e prenotazioni: 342 3570641; castrumsaliceti@gmail.com, saliceto@reteunitaria.piemonte.it

Saluzzo – Casa Cavassa: aperture martedì, giovedì, venerdì, sabato con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it Mostra I TESORI DEL MARCHESATO DI SALUZZO – Arte, Storia e Cultura tra Medioevo e Rinascimento. Biglietti: intero 12 €; ridotto (over 65; tesserati FAI; visitatori in possesso del biglietto del Castello della Manta, della Cappella Marchionale di Revello o dell’Abbazia di Staffarda) e gruppi 9 €; gratuito fino a 18 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte, per le scuole, studenti, Marchesato Young Pass (MYPass), guide turistiche munite di tesserino, personale museale iscritto all’ICOM, giornalisti, visitatori disabili con un accompagnatore

Saluzzo – La Castiglia: aperture lunedì, giovedì, venerdì, sabato con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it Mostra I TESORI DEL MARCHESATO DI SALUZZO – Arte, Storia e Cultura tra Medioevo e Rinascimento. Biglietti: intero 12 €; ridotto (over 65; tesserati FAI; visitatori in possesso del biglietto del Castello della Manta, della Cappella Marchionale di Revello o dell’Abbazia di Staffarda) e gruppi 9 €; gratuito fino a 18 anni, Abbonamento Musei Torino Piemonte, per le scuole, studenti, Marchesato Young Pass (MYPass), guide turistiche munite di tesserino, personale museale iscritto all’ICOM, giornalisti, visitatori disabili con un accompagnatore.

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperture sabato con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Villa Belvedere: apertura domenica, con orario 10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (fino a 6 anni, over 65). Informazioni e prenotazioni: 3334414980; info@villabelvedereradicati.it; associazione.arteterracielo@gmail.com

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperture sabato 15.00-18.30, domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (6-25 anni, over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: visite guidate sabato, domenica e lunedì, con orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente la visita. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 € (18-25 anni); gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; castelloserralunga@barolofoundation.it

Vinadio – Forte Albertino di Vinadio: aperture da lunedì a sabato, con orario 14.30-19.00; domenica e festivi, 10.00-19.00. Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €; visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €; Vinadio Virtual Reality: 3 €; cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 959151, 340 4962384; info@fortedivinadio.it

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello Dal Pozzo: visite tutti i giorni su prenotazione o in occasione di eventi. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0322 53713, 335 7190616; contact@castellodalpozzo.com

PROVINCIA DI TORINO

Caravino – Castello de Parco di Masino: aperture mercoledì-venerdì, con orario 11.00-22.00; sabato e domenica, con orario 11.00-19.00. Giovedì e venerdì sera: Sere FAI d’estate, visite al buio ed eventi. Biglietto: intero 14 €; ridotto 7 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it

San Secondo di Pinerolo – Castello e Parco di Miradolo, Fondazione Cosso: aperture e mostra “Oltre il giardino – L’abbecedario di Pejrone”, venerdì-lunedì, con orario 10.00-19.30. Biglietto: intero 15 €; ridotto 12 € (over 65, studenti fino a 26 anni); ridotto 7 € (6-14 anni); ridotto 2 € (3-6 anni); gratuito fino a 3 anni; tariffa family 35 € (2 adulti e 2 bambini sopra i 6 anni); parco: intero 5 €; gratuito fino a 6 anni, Informazioni e prenotazioni: 0121 502761; info@fondazionecosso.it, prenotazioni@fondazionecosso.it

PROVINCIA DI VERBANIA

Verbania Pallanza – Giardini Botanici di Villa Taranto: aperto tutti i giorni, con orario 9.00-18.00 (ultimo ingresso). Biglietto: intero 11 €; ridotto 5,5 €; gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0323 502372; ente@villataranto.it

PROVINCIA DI VERCELLI

Gattinara – Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni: 0163 824394; 329 2506937; protocollo@comune.gattinara.vc.it