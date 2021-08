Green pass obbligatorio per l’accesso alla Biblioteca Comunale di Fontanile

La Biblioteca del Comune di Fontanile ha comunicato che, in base alle disposizioni in materia di Covid19, l’accesso alla biblioteca è consentito ai soli possessori del Green Pass.

Verranno dunque applicate le disposizioni previste dal DL 105 del 23/07/2021, con conseguenti limitazioni all’accesso ai servizi bibliotecari secondo quanto recita l’art. 3 comma 1 recita: “A far data dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: […] c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; là dove tra i luoghi della cultura restano comprese le biblioteche, come specificato dall’art. 101 del Codice dei Beni Culturali.”

“Tuttavia anche chi, per un qualunque motivo, non ne sia in possesso può usufruire del servizio prestito libri a domicilio, telefonando a Marco: 334 732 9412, Lorenzo: 345 139 9469, Gian: 340 502 4651, oppure presentandosi sulla soglia della biblioteca, senza entrare all’interno (in questo caso può anche prenotare il libro telefonando ai numeri sopra indicati). I bibliotecari faranno sempre tutto il possibile per venire incontro alle vostre esigenze!” dichiarano dalla biblioteca.

A norma del decreto sono esentati dal presentare il Green Pass gli utenti sotto i 12 anni, perché attualmente esclusi dalla campagna vaccinale, o coloro che sono dispensati dal vaccinarsi per ragioni mediche sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.