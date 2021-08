Green Pass, dal Prefetto di Asti l’invito ai cittadini della massima collaborazione in caso di controlli

Si è tenuta questa mattina presso la Prefettura di Asti, convocata dal Prefetto Alfonso Terribile, una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Asti, i vertici delle Forze di polizia ed il Vice Comandante della Polizia Municipale di Asti.

Nel corso dell’incontro, sono state preliminarmente impartite apposite direttive per la pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, in occasione della festività ferragostana.

Sono stati inoltre condivisi i contenuti della circolare, diramata nella serata di ieri dal Gabinetto del Ministero dell’Interno, per fare chiarezza in ordine alle modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei gestori e degli esercenti.

Al riguardo, è stato precisato che le vigenti disposizioni individuano due successive fasi: la prima, obbligatoria, tesa alla verifica del possesso della certificazione verde nei confronti dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta; la seconda, consistente nella verifica dell’identità del possessore del green pass mediante esibizione di valido documento di identità, che ha carattere discrezionale, salvo che non ricorra un palese caso di abuso o di elusione delle norme, come in caso di incongruenza con i dati anagrafici.

In particolare, la circolare ha puntualizzato che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, è sanzionabile il solo avventore, a meno che non siano riscontrabili palesi incongruenze.

Sul tema delle verifiche dei green pass, il Prefetto invita i cittadini a fornire la massima collaborazione nell’espletamento delle previste verifiche ed assicura che i relativi controlli saranno, come sempre, improntati ad equilibrio e buon senso.

In materia di polizia amministrativa, è stata poi esaminato l’innovativo meccanismo, introdotto dal c.d. Decreto Semplificazioni bis, che nel rafforzare il dialogo tra Autorità sanitarie e Autorità provinciali di p.s. si configura quale strumento di particolare valenza ai fini della prevenzione dei possibili abusi delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti derivanti da patologie o situazioni di disagio in grado di far venire meno nell’interessato i prescritti requisiti psico-fisici.