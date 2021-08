Giovane rapinato in Piazza Roma ad Asti, arrestati due uomini dalla Polizia

Gli operatori della Polizia di Stato – Squadra Volanti della Questura di Asti nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 agosto sono intervenuti, a seguito di segnalazione pervenuta su linea 112-NUE, nell’area dei giardini pubblici di Piazza Roma perché un giovane astigiano era stato appena rapinato del portafogli e del proprio telefono.

La vittima, infatti, assieme ad un amico, aveva parcheggiato l’autovettura in piazza Roma ma scendendo dall’auto non aveva tirato su completamente i finestrini. I due amici, che avevano lasciato i portafogli ed alcuni effetti personali in macchina, si erano recati poco più in là presso un bar, da dove, pochi minuti dopo, uno dei due si accorgeva che una persona stava frugando nell’autovettura parcheggiata.

La vittima ha raggiunto lo sconosciuto, un ragazzo di origini marocchine, che oltre agli effetti personali dei due aveva anche sottratto un sacchetto del McDonald contenente cibi e bevande, reclamando la restituzione di quanto portato via.

Ne nasceva prima una discussione, e poi una vera e propria reazione violenta da parte del ragazzo marocchino, al quale nel frattempo dava manforte un connazionale con il quale il complice aveva diviso parte della refurtiva.

I due cittadini marocchini, rispettivamente di 27 e 21 anni, dimoranti in Asti, di cui il primo pregiudicato per analoghi reati e con una pena detentiva sospesa e l’altro irregolare sul territorio nazionale, venivano bloccati dalle Volanti della Polizia di Stato poco lontano dal luogo della rapina ed immediatamente arrestati.

La refurtiva, recuperata, è stata restituita alle vittime mentre i due rapinatori, terminati gli accertamenti in Questura, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Asti, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale Lo Russo- Cotugno di Torino.