Terminata con una grande serata all’aperto l’entusiasmante esperienza dell’Estate Ragazzi dell’oratorio parrocchiale di Gabiano, a coronamento delle quattro intense settimane ispirate a “Il Re Leone” di W. Disney, che bambini e ragazzi hanno vissuto insieme nel mese di luglio, sotto l’egida dell’instancabile Parroco don Carlo Pavin.

Come preannunciato alle famiglie, il finale è stato decretato dai botti dei bellissimi e coloratissimi fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo tra lo stupore dei presenti.

Non da meno, il saggio finale portato in scena: i ragazzi, coordinati dagli animatori, hanno introdotto lo spettacolo con i bans tipici dell’accoglienza quotidiana, proseguendo con le coreografie del balletto sulle note de “Il leone si è addormentato”, ideato da Ilaria Garrone.

Proseguendo poi con un estratto del laboratorio teatrale-corale curato dal brillante trio “The MirelMiky Puccy Show” (al secolo, Mirella Rustico, Michele Dughera e Puccio Puma), che si è esibito coinvolgendo grandi e piccini tra il divertimento generale. Ciliegina sulla torta le meraviglie di trasformismo e magia del fantastico Puccy Show, famoso artista del settore, che ha incantato tutti vestendo i panni dei suoi innumerevoli personaggi alla velocità della luce.

In conclusione, prima di dare il via al rinfresco offerto dalle famiglie e dalla Parrocchia stessa, don Carlo ha ringraziato il trio “The MirelMiky Puccy Show” per il generoso contributo offerto all’Estate Ragazzi di Gabiano; inoltre, ha ringraziato per la fiducia e la collaborazione tutti i genitori dei numerosissimi ragazzi, provenienti dai Comuni di Gabiano, Mombello M.to e da molti alti comuni limitrofi e fuori provincia, che hanno aderito al progetto educativo proposto dall’oratorio.

Allo stesso tempo, il sacerdote ha rivolto il suo grazie ai giovani animatori ed ai preziosi collaboratori adulti appartenenti alle comunità parrocchiali di Gabiano e Mombello M.to da lui guidate e non solo, sottolineando la bellezza di questa esperienza derivante dal lavorare in gruppo, mettendo insieme capacità, impegno e talenti di ognuno.

Un grande grazie è stato anche rivolto ad Alessandra e Sergio Cane, rispettivamente curatori del laboratorio di Favolandia e del laboratorio di giochi matematici a squadre; ai titolari del lago “La Sorgente” per la dimostrazione di pesca sportiva rivolta ai ragazzi più grandi; al Castello di Gabiano per l’accoglienza e la visita nel parco secolare; alla ditta Dimtech di Serralunga di Crea per la sponsorizzazione delle magliette; ai gestori del locale negozio di alimentari “I sapori della tradizione”.

Alla serata di festa erano presenti anche il Sindaco di Gabiano Domenico Priora, il vice-Sindaco Stefano Bacino, l’assessore Giovanni Brusasca, i consiglieri Giuseppe Gagliardone ed Enzo Gino, il Sindaco di Villamiroglio Paolo Monchietto con il consigliere Romano Ubertello, il Sindaco di Mombello M.to Augusto Cavallo, l’assessore del Comune di Verrua Savoia Tamara Patella, quest’ultima presente anche in qualità di genitore; assente giustificato poiché fuori Regione, il Sindaco di Moncestino Bruno Poles.

Nella S. Messa della prima domenica di agosto, ragazzi e genitori si sono ritrovati nuovamente insieme nella chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo per rivolgere un pensiero di gratitudine al Signore, presenza quotidiana nei momenti di preghiera e riflessione, input dell’intera esperienza di Estate Ragazzi, come sottolineato dallo stesso don Carlo, con l’auspicio di ritrovarsi presto per vivere insieme nuove avventure.