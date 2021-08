Gabiano, prima edizione del Cantavenna Trekking

Buon successo per la prima edizione del Cantavenna Trekking che si è tenuta sabato 7 agosto. Oltre alla settantina di partecipanti all’ormai tradizionale evento agonistico, si sono aggiunti i 50 camminatori per la camminata organizzata da Cammini Divini.

Il percorso si è snodato per la prima parte nel versante rivolto verso la Valcerrina attraversando i numerosi noccioleti che hanno ormai preso il posto dei classici vigneti. Una pioggerellina rinfrescante ha accompagnato la parte centrale dell’evento senza creare problemi, rinfrescando un po’ le temperature estive.

Dopo essere risaliti verso la frazione di Zoalengo, per la seconda parte del percorso si invece scesi lungo l versante nord che porta in prossimità delle ghiaie del fiume Po per poi risalire lungo una tortuosa pietraia attraversando il fitto della boscaglia. Al sopraggiungere del buio sono state accese le lampade frontali creando un serpentone di luci che risalivano fino a tornare in paese nei pressi della Chiesetta di San Sebastiano.

Da qui un breve tratto fino a giungere al Belvedere di Cantavenna da cui si godeva uno splendido panorama con vista sulla pianura sottostante costellata dalle tante luci. La pausa era occasione per scattare qualche fotografia ricordo della serata.

Si proseguiva quindi percorrendo l’ultimo tratto fino a fare ritorno in piazza a Cantavenna per i saluti finali, non prima di partecipare/assaggiare i menù proposti dal comitato festeggiamenti insieme agli amici trailer che ci avevano preceduti all’arrivo