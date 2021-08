Furti in case e negozi nelle province di Asti e Cuneo: i Carabinieri arrestano dodici persone

In queste ore i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cuneo stanno dando esecuzione ad una Ordinanza di applicazione di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Cuneo – Ufficio G.I.P. – nei confronti di 12 persone ritenute responsabili di “Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati in abitazione, in esercizi commerciali e di ricettazione”.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo ha consentito di disarticolare un sodalizio composto da nomadi Sinti piemontesi, ritenuti responsabili di diverse decine di furti consumati nelle province di Cuneo, Asti e Pavia.

Il comando Provinciale dei Carabinieri di Asti ha collaborato in fase esecutiva i colleghi di Cuneo per gli obiettivi che risiedevano sul territorio astigiano.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nella tarda mattinata di oggi, alla chiusura delle attività.