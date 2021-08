Frutta secca da tutto il mondo alla Bottega Rava e Fava di Asti

Dal 25 agosto al 5 settembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti si potrà scoprire il vasto assortimento di frutta secca da filiere etiche altromercato da tutto il mondo.

Gli esperti di alimentazione consigliano il consumo di frutta secca durante tutto l’anno poiché, essendo ricca di sali minerali, vitamine, fibre e grassi insaturi, possiede innumerevoli proprietà che ne fanno un alimento ideale, soprattutto a colazione.

La frutta secca si può suddividere in due categorie: a guscio, o frutta oleosa (o lipidica), ricca di grassi e povera di zuccheri; polposa, o frutta non oleosa (o glucidica), disidratata, ricca di zuccheri e povera di grassi.

Il Commercio Equo e Solidale negli anni è riuscito ad attivare e sostenere una serie di produttori di frutta secca di alta qualità. In questo periodo saranno proposti: i datteri Medjoul al naturale della Valle del Giordano da produttori palestinesi riuniti in cooperativa agricola; una vera miniera di sali minerali (magnesio, potassio, zinco calcio e ferro) ricchi di vitamine B1,B2 e B6; le noci dell’Amazzonia da raccolta spontanea dai castaneros peruviani, simbolo della biodiversità e ricche di selenio e fosforo; uvetta passa proveniente da vitigni turchi cullati dal vento del Mar Egeo, fonte di potassio e rame; anacardi al naturale e cajou salati dalle morbide colline del Kerala in India, sono ricche di rame, fosforo, magnesio, zinco e ferro; mandorle pelate o tostate dalla profumata natura mediterranea della Sicilia, dalla provincia di Siracusa, ricche naturalmente di vitamina E, fosforo e magnesio; semi di Chia dalle pendici della maestosa Cordigliera delle Ande peruviane ad alto contenuto di fosforo con acidi grassi Omega-3; mix di frutta secca con uvetta passa da vitigni del Sud Africa, noci spontanee della foresta amazzonica, anacardi brasiliani, chips di banane e mango dalle Filippine, un ideale mix energetico per gli sportivi.

Fino al 5 settembre acquistando 3 confezioni di frutta secca a scelta si potrà ottenere il 15% di sconto.

