Fissata la data per le elezioni amministrative; sono undici i comuni astigiani al voto

Con decreto prefettizio in data odierna sono state indette per domenica 3 e lunedì 4 ottobre prossimi, le elezioni per il rinnovo degli organi comunali di Casorzo, Castelnuovo Belbo, Cortanze, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piova Massaia, Quaranti, Roatto, Rocca d’Arazzo, San Paolo Solbrito e Scurzolengo.

Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e di lunedi dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

Il numero di consiglieri comunali da eleggere 6 di 16 per Nizza Monferrato e di 10 per i restanti Comuni.

Le liste dei candidati per le elezioni dovranno essere presentate alle rispettive Segreterie comunali dalle ore 8 del 3 settembre alle ore 12 del 4 settembre prossimi.