Finale con il botto per “Calosso c’è” con le telecamere di Mediaset tra le vie del paese

Dopo otto settimane di eventi si è conclusa alla grande la kermesse “Calosso c’è”, organizzata dal Comune di Calosso con il coinvolgimento e la collaborazione di tantissime realtà del paese, sia associazioni, sia privati, che hanno reso l’iniziativa estiva un grande successo.

Sono stati tantissimi gli eventi e per tutti i gusti (camminate, pic nic, cene in musica, teatro, concerti) e l’apoteosi è stata nell’ultimo lungo fine settimana. Lungo perchè iniziato il giovedì, 19 agosto, quando a Calosso si sono riuniti i suonatori di gipsy jazz dell’Orchestra Bohèmien, guidati dal maestro Dario Napoli, iniziativa che ha attirato nel paese immerso tra i paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco anche le telecamere di Mediaset per un servizio andato in onda a Studio Aperto, su Italia 1, e su Rete 4 nella giornata di sabato 21 agosto.

Gli artisti si sono poi esibiti in un concerto conclusivo nello splendido parco del Castello di Calosso, anche quest’anno messo a disposizione dalla proprietà, la famiglia Balladore Pallieri, per ospitare numerose iniziative e arricchirle di ulteriore fascino vista la speciale location, storica e panoramica, in un evento che ha attirato moltissimo pubblico.

Una esperienza di residenza artistica, quella dedicata al gipsy jazz ed organizzata a Calosso, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, in primis dal sindaco, Pier Francesco Migliardi.

“Siamo in un contesto molto bello – commenta il Primo Cittadino – Calosso è un paese che offre vino di qualità, paesaggi di qualità, deve quindi ospitare sempre più arte e musica di qualità e la residenza artistica che abbiamo ospitato ne è l’esempio. Si è trattato di una importante iniziativa, una scommessa che si è rivelata vincente, con la musica gipsy jazz ad animare il paese per tre giorni”.

E la musica che ha animato le vie calossesi continuerà ad essere protagonista in tv con un nuovo speciale che andrà in onda il prossimo fine settimana sempre su Italia 1, una grande soddisfazione per un Comune che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, non si è perso d’animo, anzi, ha rappresentato un esempio virtuoso con due mesi di “Calosso c’è”, iniziati il 4 luglio e terminati il 22 agosto.

“Due mesi molto faticosi – prosegue il Sindaco – ma che hanno reso merito al nostro impegno per offrire tutti i fine settimane proposte di vario tipo, anche in questo periodo con le responsabilità che gravano ancora di più sull’organizzazione.”

Non solo musica, perché, come detto, “Calosso c’è” ha proposto di tutto e di più. Anche tante emozioni, come nella giornata finale di domenica 22 agosto, in cui sono stati protagonisti i ricordi dei Simba, il gruppo di ragazzi e ragazze che aderirono, dal 1965, all’iniziativa di Don Pierino Monticone, allora parroco di Calosso, che diede vita ad una serie di campeggi estivi per continuare l’avventura di amicizia e parrocchialità anche in estate. I Simba hanno partecipato al pic nic degustando il menù proposto dalla pro loco di Calosso.

Ma Calosso non si ferma qui. Mentre si attende l’evolversi della situazione covid per decidere sul destino della Fiera del Rapulè, domenica 5 settembre, alle 18, presso la Sala Monticone, in piazza Sant’Alessandro, è in programma un incontro organizzato dalla Biblioteca di Calosso su un tema di grandissima attualità dal titolo “Conversazioni sull’Islam”. Ne discuteranno due illustri ospiti: Domenico Quirico, inviato della Stampa, e Sandro Menichelli, alto funzionario del Ministero dell’Interno esperto di terrorismo internazionale, per analizzare e contribuire a fare luce su cosa si celi dietro questo termine che ha una moltitudine di significati e sfaccettature, non solo religiose, politiche e culturali e che abbraccia ampie zone del mondo dall’oriente all’Africa fino a noi.

E mentre si attende il prossimo appuntamento, ripercorriamo insieme questi due mesi di “Calosso c’è” con una ricca fotogallery riepilogativa!