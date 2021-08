Festival Contro 2021: Guè Pequeno sul palco di Castagnole Lanze. Annullato lo spettacolo di Arturo Brachetti

Nell’ambito del “Festival Contro 2021”, che continuerà fino all’1 settembre e che celebra la Canzone d’Impegno, Guè Pequeno e I Nomadi saranno fra i protagonisti dei prossimi appuntamenti.

Annullato lo spettacolo di Arturo Brachetti previsto per giovedì 26 agosto per problemi tecnici, sarà invece presente il rapper milanese mercoledì 25 in Piazza San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze. L’inizio dello spettacolo è in programma per le ore 21.30.

I biglietti acquistati per Brachetti verranno rimborsati a partire dal 26 agosto ed entro e non oltre il 15 settembre.

Modalità di rimborso: per gli acquisti tramite TicketOne direttamente sul sito TicketOne nella pagina dedicata all’evento seguendo il link https://www.rimborso.info; per gli acquisti presso la Tabaccheria Scarabocchio di Castagnole delle Lanze direttamente alla Tabaccheria a partire dal 26 agosto.

Gli spettacoli saranno assicurati anche in caso di maltempo grazie al teatro tenda di ben 2000 mq e, oltre che in prevendita, i biglietti saranno disponibili in cassa ogni sera.