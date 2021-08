Eutanasia legale, raccolte oltre 1800 firme ad Asti: aderiscono anche diversi cattolici

1863 firme raccolte ad Asti per chiedere, a gran voce, una riforma del codice penale che permetta un’apertura verso l’eutanasia legale.

Sono questi i numeri illustrati dal comitato astigiano per il referendum sull’eutanasia legale illustrato oggi alla Casa del Popolo da Mauro Bosia, consigliere comunale e referente cittadino e Pinuccia Cantarella, referente provinciale del comitato.

“In poco più di un mese – spiega Bosia – abbiamo raccolto ad Asti oltre 1860 firme per promuovere il referendum: un grande risultato che porta Asti al quindicesimo posto in Italia per firme raccolte in percentuale al numero di abitanti”

“Abbiamo iniziato questa campagna referendaria – prosegue – per dare uno stimolo all’inattività del parlamento che non legifera su un tema così importante per la libertà civile nel nostro paese. Il referendum vuole andare ad abrogare alcuni commi nell’articolo 579 del codice penale che disciplina l’omicidio del consenziente, reato che è stato imputato a Marco Cappato per la vicenda del suicidio assistito di Dj Fabo”.

Secondo gli organizzatori la raccolta firme ha avuto un grandissimo successo, riscontrando adesioni trasversali sia dal punto di vista politico che di quello generazionale. “Siamo contenti che moltissimi giovani classe ‘,90 e classe 2000 siano tra le persone più sensibili su questo argomento, attenti ad una legge di civiltà che dovrebbe regolare una libertà di scelta ancora inesistente in Italia. Così come ci ha fatto piacere l’adesione anche di persone con un forte retroterra culturale cattolico, di ragazzi provenienti da famiglie di origine straniera e anche di tradizione islamica in particolare. Prova che le nuove generazioni, ben integrate, hanno a cuore un modello di società laico e rispettoso dei diritti di tutti”.

Molti anche i casi di persone che si sono avvicinate ai banchetti raccontando storie personali di sofferenza di propri cari che non hanno potuto usufruire di una legge sul fine vita. “Sono esperienze che ci hanno segnato molto sotto l’aspetto umano”, affermano gli organizzatori.

“Questa campagna che stiamo portando avanti è andata al di là delle più rosee aspettative – così Pinuccia Cantarella – con l’obiettivo delle 500.000 firme a livello nazionale raggiunto a tempo record e con l’asticella alzata ora alle 750 mila firme. Tutto questo, vorrei sottolineare, nel silenzio dei media nazionali che non hanno mai fatto accenno a questa campagna, fino a quando non ha raggiunto gli obiettivi”.

Una critica arriva anche alla nota della conferenza episcopale Italiana che ha preso posizione contro l’attuale campagna referendaria. “Lascia sgomenti come la CEI – prosegue – sia totalmente irrispettosa delle scelte individuali e non pensi che vivere una malattia terminale in sofferenza non abbia nulla di naturale”.

La raccolta firme continuerà fino al 10 di settembre. Ad Asti il banchetto sarà presente tutti i sabati, mentre per firmare ci si potrà anche recare in anagrafe oppure direttamente sul sito referendum.eutanasialegale.it con l’autenticazione Spid.