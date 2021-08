ESSELUNGA richiama yogurt greco per ossido di etilene nella farina di semi di carrube

ESSELUNGA ha segnalato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di yogurt per la “presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)”.

I prodotti in questione sono:

– YOGURT GRECO FRUTTI DI BOSCO da 150 grammi SPLIT CUP, lotto G41L201 con la data di scadenza 08/09/2021 (vedi scheda richiamo yogurt-greco-frutti di bosco)

– YOGURT GRECO LAMPONE da 150 grammi SPLIT CUP, lotti G41L181 e G41L201 con date di scadenza o termine minimo di conservazione: 19/08/2021 e 08/09/2021 (yogurt-greco-lampone)

– YOGURT GRECO MELA CANNELLA da 150 grammi SPLIT CUP, lotto G41L195 con la data di scadenza 02/09/2021 (yogurt-greco-mela-cannella)

prodotti per Esselunga dall’azienda Kri Kri S.A (GR 45.883 EC) nello stabilimento di 3rd Km National Road Serres Drama – Serres – Central Macedonia. Gli yogurt richiamati sono stati commercializzati in Italia da ATLANTE SRL Via 2 Giugno 1946, n. 8 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che avessero acquistato i prodotti sopra indicati a non utilizzarli e a restituirli al punto vendita per il rimborso.