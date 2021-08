Esselunga richiama alette di pollo Findus

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo Esselunga, ha diffuso l’immediato richiamo precauzionale dagli scaffali dei negozi di un lotto di alette di pollo surgelate a marchio Findus per la possibile presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto L110922A14 e il termine minimo di conservazione del 30/04/2022. Le alette di pollo richiamate sono state prodotte per C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana Spa nello stabilimento di Ul. Poznanska 39, a Słupca, in Polonia. Per precauzione,

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte e intolleranti al lattosio di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto è sicuro per i consumatori che non sono allergici al latte o intolleranti al lattosio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Findus al numero verde 800 596866 oppure all’indirizzo e-mail urgente@findus.it

Richiamo -> alette-di-pollo-findus