Esodo estivo: rafforzati i controlli sulle strade delle Forze dell’Ordine anche nell’Astigiano

Si è tenuta stamane presso la Prefettura di Asti, convocata dal Prefetto Alfonso Terribile, una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Asti, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’incontro, è stata esaminata la circolare ministeriale recante direttive sui servizi di polizia stradale in occasione dell’imminente esodo estivo, atteso l’incremento dei flussi di traffico che nel periodo in questione interessano il sistema viario sia lungo le direttrici per le località di villeggiatura sia verso i luoghi di ritrovo, specialmente in orario serale e notturno. Le Forze di Polizia hanno assicurato la loro costante presenza sul territorio anche attraverso servizi dedicati nelle giornate di previsto maggior traffico e durante i fine settimana.

Sono state quindi esaminate le disposizioni del recente Decreto Legge 23/7/2021 n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che prevede l’introduzione del “Green Pass” per l’accesso a determinate manifestazioni, servizi o attività, con decorrenza dal prossimo 6 agosto.

Infine, sono stati condivisi i contenuti di uno studio, recentemente realizzato dall’Università Bocconi di Milano, sul Fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura. Il documento, che offre molteplici spunti di approfondimento del fenomeno usurario, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.